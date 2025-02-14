Зеленский пока не будет встречаться с Путиным
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью украинским СМИ заявил, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина произойдет, когда «у Украины будет сильная позиция и четкие гарантии».
Ермак считает, что пока такой момент еще не наступил.
Сам Зеленский заявил несколько часов назад, что встретится с президентом России Владимиром Путиным после того, как выработает общую позицию с США и Европой.
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