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Зеленский пока не будет встречаться с Путиным

офис президента Украины
02:32 247

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью украинским СМИ заявил, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина произойдет, когда «у Украины будет сильная позиция и четкие гарантии».

Ермак считает, что пока такой момент еще не наступил.

Сам Зеленский заявил несколько часов назад, что встретится с президентом России Владимиром Путиным после того, как выработает общую позицию с США и Европой.

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