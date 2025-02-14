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Король сдается Трампу

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Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:41 327

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выселить палестинцев из Газы и не рассматривает альтернативные планы для региона.

Как уже писал haqqin.az, беседуя в Овальном кабинете с королем Иордании Абдаллой II, Трамп настаивал на захвате сектора Газа, мотивируя свои планы «полномочиями США».

При этом президент США не упомянул ни о 47 тысячах палестинцев, погибших за пятнадцать месяцев массированных бомбардировок, ни о том, что сектор, по сути, был превращен в руины.

Абдалла высоко оценил посреднические усилия Трампа в деле достижения перемирия между Израилем и ХАМАС, назвав президента США лидером, который «принесет региону мир, стабильность и процветание».

Тем не менее, король Абдалла молча слушал угрозы Трампа и, судя по всему, даже не собирался поднимать вопрос о погибших в Газе. В конце американо-иорданского диалога на высшем уровне пресс-секретарь Белого дома разрешила журналистам в течение двадцати минут задавать вопросы лидерам двух государств.

 «Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приглашает нас на переговоры в Эр-Рияд, - сказал король Иордании. - Думаю, главный вопрос — как реализовать этот план [переселения палестинцев из Газы – ред.] таким образом, чтобы он был выгоден всем. Честно говоря, мы должны учитывать интересы США, людей в регионе и особенно Иордании».

Этот ответ иорданского монарха был расценен журналистами, как согласие с планом Трампа.

Отмечается также, что Абдалла высоко оценил посреднические усилия Трампа в деле достижения перемирия между Израилем и ХАМАС, назвав президента США лидером, который «принесет региону мир, стабильность и процветание».

После этого заявления слова главы МИД Иордании Аймана Сафади, заявившего несколько дней назад, что «если жители Газы будут переселены в Иорданию, у нас не останется другого выхода, кроме как объявить войну Израилю», воспринимаются не иначе, как досадная опечатка при цитировании.

Журналисты, аккредитованные при Белом доме, обратили внимание на высокомерный тон Дональда Трампа, в котором не было и намека на дипломатичность.

Пустой звук Аймана Сафади

«Мы даем Иордании и Египту много денег, кстати, даже слишком много. Но нет необходимости в угрозах», - сказал Трамп, давая понять журналистам, что никакого давления на своего гостя он не оказывает. Хотя сама риторика президента США свидетельствовала об обратном.

Тем не менее, король Иордании уклонился от прямого ответа Трампу относительно переселения жителей Газы, сославшись на еще не принятое коллективное решение арабских стран. Хотя по мнению наблюдателей, договоренность по этому вопросу может быть достигнута после запланированных визитов в Белый дом лидеров арабского мира. В частности, в конце этой недели с Трампом в Вашингтоне встретится король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

Но самое интересное произошло после завершения встречи Абдаллы с Трампом. Покинув Белый дом, король Иордании резко изменил тон и оставил в соцсети Х следующее заявление:

Палестинские беженцы ведь тоже люди

«Я вновь подтвердил жесткую позицию Иордании против переселения палестинцев из Газы и Западного берега. Это единая позиция арабов. Восстановление Газы и решение тяжелой гуманитарной ситуации должны быть приоритетом для всех без переселения палестинцев».

Далее иорданский монарх написал, что «единственный путь к обеспечению региональной стабильности — это решение о создании двух государств», и именно в этом необходимо лидерство США.

Однако большинство аналитиков интерпретировали запись короля Абдаллы в соцсетях, как попытку реабилитировать себя за «удручающее молчание» в Белом доме, чтобы унять таким образом возмущение своих подданных.

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