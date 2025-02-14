Трамп запретил требовать вакцинацию от COVID-19 в школах

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете требований вакцинации от COVID-19 в школах. Об этом сообщил CNN.



Канал подчеркнул, что документ носит в значительной степени символический характер. Во всех 50 штатах есть законы, требующие определенных вакцин для учащихся, но многие из них прямо запрещают включать вакцину от COVID-19 в эти требования. Вакцина включена в рекомендуемый график иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний США как для детей, так и для взрослых.