Арабам тормоз, евреям Газу

Похоже, лозунг «Ни дня без ультиматума какой-нибудь стране!» президент США Дональд Трамп решил сделать главным слоганом своего второго срока. На сей раз объектом его гневных инвектив стала палестинская группировка ХАМАС, от которой американский президент потребовал освободить всех заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, к сегодняшнему дню, полудню субботы. Иначе он предложит отменить соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и «позволит разразиться аду».

Это произошло после того, как ХАМАС объявил о приостановке процесса освобождения израильских заложников. Согласно заявлению группировки, такое решение вызвано несоблюдением Израилем условий соглашения о прекращении огня. «Среди зафиксированных нарушений — задержка возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, обстрелы в различных районах сектора, а также препятствование доставке гуманитарной помощи в согласованных объемах», — говорилось в официальном заявлении ХАМАС. Согласно первоначальному графику, очередной этап освобождения заложников, включающий троих израильских граждан, должен состояться сегодня. Теперь Трамп требует освободить всех оставшихся, а не «тянуть кота за хвост». Согласно заключенному между Израилем и ХАМАС в конце января соглашению, освобождение заложников должно происходить малыми порциями – в обмен на освобождение десятков палестинских заключенных Израилем. Пока что освобождены лишь 21 заложник в обмен на сотни палестинцев, подавляющее большинство которых сидели в тюрьме по обвинению в терроризме. Из 251 заложника, взятого ХАМАС 7 октября 2023 года в ходе террористической атаки на Израиль, 73 все еще удерживаются в Газе, из которых 34, по подтверждению Армии обороны Израиля, мертвы. Со своей стороны, ХАМАС уже отверг ультиматум Трампа, что грозит действительно сорвать и без того шаткое соглашение о прекращении огня. В то же время поддержка со стороны США сейчас как никогда нужна израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, который сталкивается с резкой критикой со стороны правых радикалов в адрес заключенного им с ХАМАСом соглашения как непозволительной уступки террористам. Правые в коалиционном правительстве Нетаньяху были бы рады, если бы Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, чтобы добить ХАМАС уже до конца.

Последние эпизодические заявления Трампа по Ближнему Востоку пока вносят скорее сумятицу в и без того сложные переговоры. Особенно «взорвало ситуацию» его заявление о том, чтобы палестинцев переселить из Газы, поскольку она не подлежит восстановлению. Предложение встретило оппозицию со стороны всех арабских стран, а также самих палестинцев, которые никуда уезжать не хотят, а хотят восстанавливать свои пепелища. Тем не менее американский президент продолжает, как носорог, двигаться в заданном им самим направлении. Так, угрозы уже раздались в адрес Иордании и Египта: Трамп заявил, что если они не примут палестинских беженцев, то Америка может приостановить военную помощь обеим странам. Между тем, эта помощь довольно существенна. Так, Египет регулярно получает примерно 1,5 млрд долл. в год военной помощи (при общем бюджете страны в 45 млрд дол). Иордания получает чуть меньше - 1, 4 млрд долл. при бюджете сраны в 15 млрд долл. Ни Египет, ни Иордания не хотят принимать у себя проблемных беженцев, каковыми считаются радикально- исламистски настроенные палестинцы. К тому же у Иордании уже был в 1960-х годах печальный опыт приема этих беженцев. Которые в результате подняли восстание против правящей династии, оно было жестоко подавлено, а десятки тысяч палестинцев тогда были депортированы в основном в Ливан, после чего благополучная и сытая жизнь там (Бейрут называли Парижем Ближнего Востока) закончилось.