Арабам тормоз, евреям Газу
Похоже, лозунг «Ни дня без ультиматума какой-нибудь стране!» президент США Дональд Трамп решил сделать главным слоганом своего второго срока.
На сей раз объектом его гневных инвектив стала палестинская группировка ХАМАС, от которой американский президент потребовал освободить всех заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, к сегодняшнему дню, полудню субботы. Иначе он предложит отменить соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и «позволит разразиться аду».
Это произошло после того, как ХАМАС объявил о приостановке процесса освобождения израильских заложников. Согласно заявлению группировки, такое решение вызвано несоблюдением Израилем условий соглашения о прекращении огня. «Среди зафиксированных нарушений — задержка возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, обстрелы в различных районах сектора, а также препятствование доставке гуманитарной помощи в согласованных объемах», — говорилось в официальном заявлении ХАМАС. Согласно первоначальному графику, очередной этап освобождения заложников, включающий троих израильских граждан, должен состояться сегодня. Теперь Трамп требует освободить всех оставшихся, а не «тянуть кота за хвост». Согласно заключенному между Израилем и ХАМАС в конце января соглашению, освобождение заложников должно происходить малыми порциями – в обмен на освобождение десятков палестинских заключенных Израилем.
Пока что освобождены лишь 21 заложник в обмен на сотни палестинцев, подавляющее большинство которых сидели в тюрьме по обвинению в терроризме. Из 251 заложника, взятого ХАМАС 7 октября 2023 года в ходе террористической атаки на Израиль, 73 все еще удерживаются в Газе, из которых 34, по подтверждению Армии обороны Израиля, мертвы. Со своей стороны, ХАМАС уже отверг ультиматум Трампа, что грозит действительно сорвать и без того шаткое соглашение о прекращении огня.
В то же время поддержка со стороны США сейчас как никогда нужна израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, который сталкивается с резкой критикой со стороны правых радикалов в адрес заключенного им с ХАМАСом соглашения как непозволительной уступки террористам. Правые в коалиционном правительстве Нетаньяху были бы рады, если бы Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, чтобы добить ХАМАС уже до конца.
Последние эпизодические заявления Трампа по Ближнему Востоку пока вносят скорее сумятицу в и без того сложные переговоры. Особенно «взорвало ситуацию» его заявление о том, чтобы палестинцев переселить из Газы, поскольку она не подлежит восстановлению. Предложение встретило оппозицию со стороны всех арабских стран, а также самих палестинцев, которые никуда уезжать не хотят, а хотят восстанавливать свои пепелища.
Тем не менее американский президент продолжает, как носорог, двигаться в заданном им самим направлении. Так, угрозы уже раздались в адрес Иордании и Египта: Трамп заявил, что если они не примут палестинских беженцев, то Америка может приостановить военную помощь обеим странам.
Между тем, эта помощь довольно существенна. Так, Египет регулярно получает примерно 1,5 млрд долл. в год военной помощи (при общем бюджете страны в 45 млрд дол). Иордания получает чуть меньше - 1, 4 млрд долл. при бюджете сраны в 15 млрд долл. Ни Египет, ни Иордания не хотят принимать у себя проблемных беженцев, каковыми считаются радикально- исламистски настроенные палестинцы. К тому же у Иордании уже был в 1960-х годах печальный опыт приема этих беженцев. Которые в результате подняли восстание против правящей династии, оно было жестоко подавлено, а десятки тысяч палестинцев тогда были депортированы в основном в Ливан, после чего благополучная и сытая жизнь там (Бейрут называли Парижем Ближнего Востока) закончилось.
Между тем, речь идет ни много ни мало о более чем 2 миллионах палестинцев из сектора Газа. Трамп, в котором никогда не умирал девелопер, предложил «расчистить поляну», взять сектор «под контроль в США» (он не уточнял, как практически это могло бы выглядеть) превратив его, в том числе с помощью арабских капиталов, в «Ривьеру Ближнего Востока». Арабы, со своей стороны, готовы согласиться с Трампом лишь в том, что в Газу под управлением ХАМАС никто серьезные деньги вкладывать действительно не будет. Однако принимать у себя палестинцев пока ни одна арабская страна не готова.
Предложение Трампа выглядят совершеннейшей экзотикой на фоне сложившегося международного права. Женевская конвенция прямо запрещает принудительную депортацию народов. В то же время все прочие методы урегулирования арабо-израильского конфликта, кажется, уже были испробованы. И никто на самом деле не верит в то, что в обозримом будущем можно сформировать полноценное Палестинское государство, которое будет жить в полном мире и согласии с соседним Израилем. Предпринимательский дух Трампа подсказывает ему неожиданное решение, в которое он, похоже, сам искренне верит. Согласно принципу, что если все прошлые решения провалились, то надо попробовать что-то совершенно экстраординарное.
Впрочем, в самом Израиле пока не до такой экзотики. Там надеются в ходе кулуарных контактов с ХАМАСом через посредников все же договориться о продолжении обмена заложников на заключенных. Поскольку израильское общество настоятельно требует от Нетаньяху освободить всех, кого захватили боевики в октябре 2023 года. Притом многие правые, как то, например, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, имеют на Газу свои виды. На днях этот министр выступил за то, чтобы вообще отключить в Газе электричество и воду, а гуманитарную помощь перекрыть. «Мы должны пригрозить, что если что-то случится с любым заложником, Израиль оккупирует 5 процентов сектора Газа. Еще один, еще 5 процентов», — сказал он, сославшись тоже на «полную поддержку» Дональда Трампа. В дальнейшем этот министр предлагает вообще «вернуть Газу в состав Израиля». Надо полагать, тоже уже желательно без палестинцев.