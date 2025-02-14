Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может

Новость о том, что против Петра Порошенко решением Совета национальной безопасности и обороны Украины введены персональные санкции, на короткое время возбудило социальные сети, вызвало протестную блокировку трибуны Верховной Рады членами его фракции «Европейская солидарность», но какого-то заметного общественного возмущения не вызвало. Сложные отношения между пятым президентом, и нынешним, шестым, Владимиром Зеленским, никаким секретом ни для кого не являются, как и наличие открытых против Порошенко уголовных дел по тяжелым статьям. Всего в списке граждан, попавших по санкции СНБО еще четыре человека. Это всем известный Виктор Медведчук, кум Владимира Путина, которого тот прочил на пост гауляйтера Украины, и банкиры Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго.

Медведчук был обменян на две сотни украинских пленных в сентябре 2022 года и находится в России, где время от времени пишет статьи о светлом будущем Украины в составе Российской Федерации. Боголюбов и Жеваго за границей. Меньше всего повезло Коломойскому: он под арестом, ему также вменяется ряд тяжелых преступлений. Порошенко, в отличие от их всех, действующий украинский политик, его считают, да и он сам это постоянно подчеркивает, лидером оппозиции. У него небольшая, но очень активная и шумная группа поддержки, которая не упускает случая напомнить, что Зеленский был не лучшим выбором в 2019 году. Вся эта история, безусловно, уходит корнями в 2019 год, когда новичок в политике Владимир Зеленский, но обладающий тотальной узнаваемостью и популярностью, неожиданно с разгромным счетом выиграл президентские выборы у действующего главы государства: 73% против 24% во втором туре. Не только и не столько факт проигрыша, сколько обидная величина разрыва определила ожесточенное неприятие «выскочки» сторонниками Порошенко.

Критика Зеленского в их исполнении в социальных сетях и в ряде СМИ, на редакционную политику которых у него была возможность оказывать прямое или косвенное влияние, стала носить оскорбительный и враждебный характер. Ему была объявлена настоящая война. К травле новичка подключились и другие политические силы и фигуры-тяжеловесы. В частности, самый богатый человек в Украине Ринат Ахметов соответствующим образом «зарядил» свои телеканалы и другие медиа. Конечно же, активно участвовали в этой борьбе и солидные медийные ресурсы Виктора Медведчука, очень усилившего свои позиции в Украине после 2014 года, когда он официально стал представителем президента РФ в Украине и связующим звеном между президентами двух стран, Путиным и Порошенко. После запрета авиационного сообщения с Россией лишь личный самолет Медведчука регулярно летал в Москву или Сочи. Зеленский не собирался сдаваться без боя. В феврале 2021 года, были закрыты телеканалы Медведчука, в мае ему было предъявлено обвинение в государственной измене, и он был помещен по домашний арест. В декабре 2021 года обвинение в госизмене получил и Петр Порошенко: его обвинили в сговоре с Медведчуком ради закупок угля на территориях, контролируемых сепаратистами на Донбассе, в корыстных целях и с ущербом для Украины. Это можно было трактовать и как финансирование боевиков.

Чуть раньше, в сентябре, Верховная Рада приняла так называемый закон о деолигархизации: «О препятствовании угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Он был призван разорвать порочную связку большого бизнеса, политики и СМИ. Порошенко, в 2021 году занимавший седьмую строчку в рейтинге украинского Forbes, провел процедуру формальной передачи своих телеканалов в собственность трудовых коллективов, чтобы не попасть под санкции, но сохранил на них свое влияние, их информационная политика ничуть не изменилась. Сгущавшаяся угроза войны, а затем ее начало привели к сплочению украинцев вокруг власти, резкому росту поддержки Зеленского и сняла на время остроту конфликта между ним и Порошенко. Тот сосредоточился на волонтерской деятельности, тратя миллионы на поддержку армии, не забывая сообщать об этом широкой публике. Но по ходу войны вражда спорадически вспыхивала с новой силой: в проблемах и ошибках сторонники прежнего президента обвиняли нового, порой неотличимо совпадая по риторике с кремлевской пропагандой. Когда забрезжила иллюзия возможного перемирия и последующих выборов, на которых Порошенко, безусловно, хотел бы взять реванш, нападки стали агрессивнее. Раздражение на Банковой вызывали и зарубежные командировки народного депутата Порошенко за границу, где тот пытался представлять себя в качестве будущей разумной альтернативы Зеленскому. При этом уголовное дело об измене застряло на этапе ознакомления защиты с материалами. Решение СНБО о санкциях больно ударило по экс-президенту. Заблокированы его активы, он практически лишен возможности проводить сколько-нибудь крупные финансовые операции. Хотя еще в 2019 году значительную часть капиталов он переписал на сына Алексея, проживающего в Лондоне, Порошенко все равно оставался одним из самых богатых людей в стране. Теперь он лишен возможности финансировать свою политическую деятельность.