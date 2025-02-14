Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Новость о том, что против Петра Порошенко решением Совета национальной безопасности и обороны Украины введены персональные санкции, на короткое время возбудило социальные сети, вызвало протестную блокировку трибуны Верховной Рады членами его фракции «Европейская солидарность», но какого-то заметного общественного возмущения не вызвало. Сложные отношения между пятым президентом, и нынешним, шестым, Владимиром Зеленским, никаким секретом ни для кого не являются, как и наличие открытых против Порошенко уголовных дел по тяжелым статьям.
Всего в списке граждан, попавших по санкции СНБО еще четыре человека. Это всем известный Виктор Медведчук, кум Владимира Путина, которого тот прочил на пост гауляйтера Украины, и банкиры Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго.
Медведчук был обменян на две сотни украинских пленных в сентябре 2022 года и находится в России, где время от времени пишет статьи о светлом будущем Украины в составе Российской Федерации. Боголюбов и Жеваго за границей. Меньше всего повезло Коломойскому: он под арестом, ему также вменяется ряд тяжелых преступлений.
Порошенко, в отличие от их всех, действующий украинский политик, его считают, да и он сам это постоянно подчеркивает, лидером оппозиции. У него небольшая, но очень активная и шумная группа поддержки, которая не упускает случая напомнить, что Зеленский был не лучшим выбором в 2019 году.
Вся эта история, безусловно, уходит корнями в 2019 год, когда новичок в политике Владимир Зеленский, но обладающий тотальной узнаваемостью и популярностью, неожиданно с разгромным счетом выиграл президентские выборы у действующего главы государства: 73% против 24% во втором туре. Не только и не столько факт проигрыша, сколько обидная величина разрыва определила ожесточенное неприятие «выскочки» сторонниками Порошенко.
Критика Зеленского в их исполнении в социальных сетях и в ряде СМИ, на редакционную политику которых у него была возможность оказывать прямое или косвенное влияние, стала носить оскорбительный и враждебный характер. Ему была объявлена настоящая война.
К травле новичка подключились и другие политические силы и фигуры-тяжеловесы. В частности, самый богатый человек в Украине Ринат Ахметов соответствующим образом «зарядил» свои телеканалы и другие медиа. Конечно же, активно участвовали в этой борьбе и солидные медийные ресурсы Виктора Медведчука, очень усилившего свои позиции в Украине после 2014 года, когда он официально стал представителем президента РФ в Украине и связующим звеном между президентами двух стран, Путиным и Порошенко. После запрета авиационного сообщения с Россией лишь личный самолет Медведчука регулярно летал в Москву или Сочи.
Зеленский не собирался сдаваться без боя. В феврале 2021 года, были закрыты телеканалы Медведчука, в мае ему было предъявлено обвинение в государственной измене, и он был помещен по домашний арест. В декабре 2021 года обвинение в госизмене получил и Петр Порошенко: его обвинили в сговоре с Медведчуком ради закупок угля на территориях, контролируемых сепаратистами на Донбассе, в корыстных целях и с ущербом для Украины. Это можно было трактовать и как финансирование боевиков.
Чуть раньше, в сентябре, Верховная Рада приняла так называемый закон о деолигархизации: «О препятствовании угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Он был призван разорвать порочную связку большого бизнеса, политики и СМИ. Порошенко, в 2021 году занимавший седьмую строчку в рейтинге украинского Forbes, провел процедуру формальной передачи своих телеканалов в собственность трудовых коллективов, чтобы не попасть под санкции, но сохранил на них свое влияние, их информационная политика ничуть не изменилась.
Сгущавшаяся угроза войны, а затем ее начало привели к сплочению украинцев вокруг власти, резкому росту поддержки Зеленского и сняла на время остроту конфликта между ним и Порошенко. Тот сосредоточился на волонтерской деятельности, тратя миллионы на поддержку армии, не забывая сообщать об этом широкой публике. Но по ходу войны вражда спорадически вспыхивала с новой силой: в проблемах и ошибках сторонники прежнего президента обвиняли нового, порой неотличимо совпадая по риторике с кремлевской пропагандой.
Когда забрезжила иллюзия возможного перемирия и последующих выборов, на которых Порошенко, безусловно, хотел бы взять реванш, нападки стали агрессивнее. Раздражение на Банковой вызывали и зарубежные командировки народного депутата Порошенко за границу, где тот пытался представлять себя в качестве будущей разумной альтернативы Зеленскому. При этом уголовное дело об измене застряло на этапе ознакомления защиты с материалами.
Решение СНБО о санкциях больно ударило по экс-президенту. Заблокированы его активы, он практически лишен возможности проводить сколько-нибудь крупные финансовые операции. Хотя еще в 2019 году значительную часть капиталов он переписал на сына Алексея, проживающего в Лондоне, Порошенко все равно оставался одним из самых богатых людей в стране. Теперь он лишен возможности финансировать свою политическую деятельность.
Помимо старого дела, службой финансового мониторинга будто бы выявлены новые криминальные моменты, связывающие Порошенко с Медведчуком и Российской Федерацией. То есть следует ожидать, по-видимому, возбуждения еще одного уголовного дела. При этом он остается народным депутатом и главой парламентский фракции с соответствующим уровнем неприкосновенности.
Когда сторонники экс-президента обвиняют Банковую в преследовании политического оппонента, они, безусловно, правы. Сам Порошенко выстроил себе и своей партии образ таких бескомпромиссных оппозиционеров, хотя на словах неоднократно заявлял о необходимости компромисса и объединения усилий на время войны. Но сохранять компромиссную позицию не получалось, да и, очевидно, не хотелось.
Рассчитывать на многотерпение Зеленского не следовало. Результат закономерный и, говорят, с некоторых пор ожидавшийся: о санкциях знали заранее. Якобы даже рассматривался вариант, что из последней поездки за рубеж Петр Порошенко не станет возвращаться, от греха подальше. Но это окончательно похоронило бы его политические планы. Он решил побороться. Что ж, украинская политика всегда была полна захватывающих сюжетов.