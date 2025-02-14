После совещания у Ильхама Алиева. Что с бакинской пробкой?
За последние 15–20 лет население столицы Азербайджана увеличилось более чем в два раза, что привело к критическому росту нагрузки на городскую транспортную систему. Сегодня бесконечные заторы – обычное явление не только в центре, но и в отдаленных районах столицы. В результате передвижение из одной части города в другую, особенно в часы пик, становится настоящей проблемой.
В эти дни под председательством президента Ильхама Алиева прошло совещание, посвященное вопросам транспорта, в ходе которого глава государства отметил, что, несмотря на реализацию крупных инфраструктурных проектов и значительный объем работы, проделанный в этой сфере, число заторов в Баку растет с каждым годом.
«Этому есть естественные причины, - признал глава государства. - Население нашей страны, в том числе, Баку, ежегодно растет. За последние тридцать лет число жителей Азербайджана возросло с семи до десяти с лишним миллионов человек. Конечно, городская инфраструктура, включая метрополитен, не в состоянии справиться со столь стремительным ростом».
Ильхам Алиев напомнил участникам совещания, что за последние годы в стране было реализовано множество транспортных проектов, построены многочисленные сельские дороги, проложены междугородние и магистральные автотрассы.
«С течением времени прежняя ситуация забывается, - отметил глава государства. - Но если мы оглянемся на двадцать лет назад, то вспомним, в каком состоянии находились тогда наши дороги. Тогда даже основные магистрали Баку не соответствовали стандартам. Мы построили новые дороги, соединили современные трассы практически со всеми городами страны, связали современными автомагистралями все границы. Степень обновления и строительства сельских дорог достигла 85–90 процентов, и ежегодно мы выделяем средства на эти цели».
На совещании была представлена информация о разработке единого, координированного и интегрированного транспортного плана. Согласно прогнозам, наиболее заметное снижение транспортных пробок ожидается на северных въездах в Баку со стороны Сумгаита и Хырдалана. Однако в отличие от северного въезда, на южных «подступах» к столице не так много альтернативных маршрутов. В частности, в течение большей части дня на круге Азнефть и дорогах, ведущих из пригородных поселков к станции метро «Кероглу», наблюдаются длительные заторы.
Ранее для разгрузки центральных улиц Баку предлагалось построить от Зыхского круга мост через Каспийское море. И хотя этот проект не был включен в текущую программу, реализация уже намеченных мер позволит по мнению экономиста Халида Керимли существенно снизить проблему заторов в центре столицы.
«Модернизация существующей дорожной сети, развитие подземного транспорта, строительство линий электричек и трамваев, обновление и расширение автобусного парка, а также другие проекты снизят нагрузку на южные въезды в Баку», — считает эксперт.
Керимли также отметил, что уменьшить транспортную нагрузку на столицу поможет строительство дополнительных линий метрополитена, развитие мелких дорог, а также возведение параллельных трасс и запуск дополнительных поездов на существующей кольцевой железнодорожной линии.
В свою очередь, эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров сообщил, что в ближайшие годы планируется реализация двух основных направлений программы - расширение автотрасс, реконструкция узких участков, строительство новых дорог, мостов и тоннелей, а также возведение дополнительных кольцевых трасс. Одновременно будет развиваться и общественный транспорт, что позволит перераспределить транспортные потоки по параллельным маршрутам.
Некоторые эксперты предлагают также перенести в регионы, как минимум, половину вузов и ряд государственных учреждений, расположенных в Баку. Такое решение могло бы не только разгрузить столицу Азербайджана, но и стать серьезным стимулом для развития регионов республики.
А улучшение условий жизни на периферии привлечет в регионы страны десятки, если не сотни тысяч жителей, что, в свою очередь, сократит в Баку количество транспортных единиц.