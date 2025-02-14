После совещания у Ильхама Алиева. Что с бакинской пробкой?

За последние 15–20 лет население столицы Азербайджана увеличилось более чем в два раза, что привело к критическому росту нагрузки на городскую транспортную систему. Сегодня бесконечные заторы – обычное явление не только в центре, но и в отдаленных районах столицы. В результате передвижение из одной части города в другую, особенно в часы пик, становится настоящей проблемой. В эти дни под председательством президента Ильхама Алиева прошло совещание, посвященное вопросам транспорта, в ходе которого глава государства отметил, что, несмотря на реализацию крупных инфраструктурных проектов и значительный объем работы, проделанный в этой сфере, число заторов в Баку растет с каждым годом.

«Этому есть естественные причины, - признал глава государства. - Население нашей страны, в том числе, Баку, ежегодно растет. За последние тридцать лет число жителей Азербайджана возросло с семи до десяти с лишним миллионов человек. Конечно, городская инфраструктура, включая метрополитен, не в состоянии справиться со столь стремительным ростом». Ильхам Алиев напомнил участникам совещания, что за последние годы в стране было реализовано множество транспортных проектов, построены многочисленные сельские дороги, проложены междугородние и магистральные автотрассы. «С течением времени прежняя ситуация забывается, - отметил глава государства. - Но если мы оглянемся на двадцать лет назад, то вспомним, в каком состоянии находились тогда наши дороги. Тогда даже основные магистрали Баку не соответствовали стандартам. Мы построили новые дороги, соединили современные трассы практически со всеми городами страны, связали современными автомагистралями все границы. Степень обновления и строительства сельских дорог достигла 85–90 процентов, и ежегодно мы выделяем средства на эти цели». На совещании была представлена информация о разработке единого, координированного и интегрированного транспортного плана. Согласно прогнозам, наиболее заметное снижение транспортных пробок ожидается на северных въездах в Баку со стороны Сумгаита и Хырдалана. Однако в отличие от северного въезда, на южных «подступах» к столице не так много альтернативных маршрутов. В частности, в течение большей части дня на круге Азнефть и дорогах, ведущих из пригородных поселков к станции метро «Кероглу», наблюдаются длительные заторы.