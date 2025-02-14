Зеленский признает: «Очень мало шансов выжить» без поддержки США

Так Зеленский сказал в интервью программе Meet the Press на NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине будет «чрезвычайно сложно выжить» без военной поддержки США – как сейчас, так и после завершения войны.

По словам Зеленского, которые приводит «Украинская правда», дальнейшая военная поддержка со стороны США является критически важной для обороны Украины и ее будущего. Он подчеркнул, что не хочет даже представлять сценарий, при котором Украина останется без стратегического партнерства с Вашингтоном.

«Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно», - признает президент Украины.

Зеленский также выразил обеспокоенность, что в случае прекращения военной помощи со стороны США Украина останется уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем.

Кроме того, президент Украины полагает, что российский президент Владимир Путин не стремится закончить войну, а хочет лишь временного прекращения огня, чтобы перегруппировать свои войска и снять международные санкции.

«Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее», – заявил Зеленский.