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Атака на российские регионы: горела промзона, закрылись аэропорты...

09:25 2833

Украинские дроны ночью атаковали несколько российских областей.

Так, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале - дроны атаковали Ростов, Чертковский и Шолоховский районы области, удары были «успешно отражены» силами ПВО и огневых мобильных групп. По предварительной информации губернатора, пострадавших нет.

Ранее в телеграм-каналах Ростова и области появлялись сообщения о громких звуках взрывов — предположительно, работе ПВО в нескольких районах региона.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о пожаре на промышленном объекте в Дзержинском районе области, который начался из-за падения обломков дрона, не называя при этом объекта.

По данным Яндекса, в Дзержинском районе области находится НПЗ «Первый завод», который прежде уже подвергался атакам беспилотников.

Утром субботы Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и вылет самолетов в аэропортах семи российских городов: Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске. В сообщении ведомства ограничения объясняются необходимостью обеспечения безопасности. Позже Росавиация сообщила, что аэропорт Волгограда возобновил работу.

По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили над Волгоградской областью 17 беспилотников. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о «массированной атаке» украинских беспилотников на неназываемый промышленный объект, где в результате возникло возгорание на площади 5 кв.м., которое, по его информации, было оперативно потушено.

Тем временем Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что в ночь на 15 февраля беспилотник попал в жилую многоэтажку в Волгограде.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин утром также написал в своем телеграм-канале об отражении атаки дронов на территории региона.

Министерство обороны России утром субботы, 15 февраля, сообщило об уничтожении средствами ПВО в небе над четырьмя российскими регионами 40 украинских дронов. По информации министерства, 17 беспилотников были сбиты в Волгоградской области, 12 — в Калужской, девять — в Ростовской, два — в Саратовской.

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