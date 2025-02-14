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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Орбан дает прогноз

09:52 1767

Прочная договоренность о прекращении войны в Украине может быть достигнута в течение полугода при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Такеру Карлсону.

На вопрос, можно ли ожидать заключения соглашения об урегулировании в ближайшие шесть месяцев, Орбан ответил: «Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю».

Свой прогноз Орбан связал с действиями с президента США Дональда Трампа, с приходом к власти которого активизировалось обсуждение темы переговоров. Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора, который состоялся 12 февраля, договорился с Путиным о личной встрече, а также о взаимных визитах.

«Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира, слабые ведут войны. Сейчас у нас сильные лидеры», — уверяет Орбан.

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