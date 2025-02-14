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Очень сильное землетрясение в России

10:06 2582

Подземный толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в 282 км юго-восточнее Горно-Алтайска (Республика Алтай), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 04:48 мск в субботу, находился примерно в 28 км западнее поселка Кош-Агач. Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 8,5 балла по шкале MSK-64.

«Толчки ощущались по всей территории Республики Алтай», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Республике Алтай.

В своем телеграм-канале глава республики Андрей Турчак сообщил, что введен режим повышенной готовности в связи с землетрясением: «Ввел в Республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет».

В двух районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия. Глава региона пообещал провести обследования скважин и при необходимости организовать доставку питьевой воды. «В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно - незначительные, не связанные с конструктивом зданий», - заявил Турчак.

По его словам, сообщения о разрушениях, появляющиеся в соцсетях, не соответствуют действительности.

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