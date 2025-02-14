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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Саудиты готовы принять переговоры по Украине

10:55 498

Саудовская Аравия согласилась принять у себя мирные переговоры о прекращении войны в Украине.

«Королевство приветствует организацию саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, опубликованном в соцсети X.

В документе отмечается, что Эр-Рияд «высоко оценивает» телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, состоявшийся 12 февраля 2025 года, и заявление Трампа о возможности проведения их встречи в Саудовской Аравии. После телефонной беседы со своим российским коллегой Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что встретится с Путиным в Саудовской Аравии, но не уточнил, когда именно это произойдет.

Позднее глава Белого дома заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России, Украины и США. Конкретной информации о том, как будут выглядеть эти переговоры и когда они могут официально начаться, пока не поступало.

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