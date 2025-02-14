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«То, что вы называете Палестиной, - это земля Израиля»

так заявил Гидеон Саар
11:18 1220

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил мнение, что всю Палестину следует называть «Землей Израиля».

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос из зала, который задала женщина, представившаяся уроженкой города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

По словам Саара, которые привел ТАСС, в прошлом Израиль «принимал смелые, возможно и ошибочные, решения» в отношении Палестины, в частности, согласившись на создание Палестинской национальной администрации, а также пойдя на одностороннее размежевание с сектором Газа, выведя оттуда все войска и поселения.

«Израиль дал немало шансов мирному процессу с палестинцами. У палестинцев никогда в истории страны не было суверенной власти над этой землей. То, что вы называете Палестиной... Знаете, Палестина - это название, которое император Адриан дал Земле Израиля, когда он завоевал ее. Он также после разрушения Иерусалима построил новый город на его месте и назвал его Элия-Капитолина, но никто в мире сегодня не помнит, что такое Элия-Капитолина, однако все знают, что такое Иерусалим. Так что то, что вы называете Палестиной, - это земля Израиля», - заявил Саар.

Отвечая на вопрос о перспективах долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта, Саар отверг идею создания двух государств и назвал предпочтительным вариант предоставления палестинцам статуса автономии. По его версии, это решение было оговорено еще Кэмп-Дэвидскими соглашениями, заключенными между Израилем и Египтом при посредничестве США в 1979 году. «Нет большой разницы между современной Палестинской администрацией и идеей автономии. Автономия означает самоуправление, они сами управляют своими жизнями, но у них нет средств, которые бы угрожали нашей безопасности».

Глава МИД Израиля заявил, что «мы должны больше времени посвящать разговорам о региональных форматах, потому что, я думаю, в перспективе, когда будет достигнут мир в регионе в будущем, это будет региональный формат. Но идея [будущего статуса для палестинцев] - это автономия. Автономия может дать палестинцам самоуправление, а Израилю дать безопасность».

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