Зита и Гита, МИГА и МАГА

На переговорах с Дональдом Трампом индийский премьер Нарендра Моди пообещал американскому президенту «новый масштаб и охват для достижения их общих целей». Накануне визита Моди не уставал повторять, как хорошо он работал с Трампом во время его первой каденции, какая химия между ними существовала, как они понимали друг друга. И чем больше он об этом говорил – тем больше чувствовалось, что за его словами скрывается неуверенность, как пройдет эта их встреча.

И чтобы скрыть это, Моди сразу зашел с козырей, объявив, что у Нью-Дели с Вашингтоном полное единство целей: «Позаимствовав выражение у США, наше видение развитой Индии заключается в том, чтобы «Сделать Индию снова великой», или MIGA. Когда Америка и Индия работают вместе, когда это MAGA плюс MIGA, это становится MEGA - мегапартнерством для процветания». Такой вот, дескать, теперь дуэт в Индо-Тихоокеанском регионе: МИГА И МАГА, склеенные вместе. «Одна вещь, которую я глубоко ценю и которую я узнал от президента Трампа, заключается в том, что он ставит национальные интересы превыше всего», — продолжил заливаться соловьем Моди. «И, как и он, я также ставлю национальные интересы Индии на первое место». Правда, тут же понял, что сказал лишнее – и перескочил на другую тему. Поскольку Дональд Трамп совершенно не воспринимает те формы партнерства и союзнических отношений, где США не солируют/доминируют. У них на него идиосинкразия.

И в этом отношении как у него, так и части американских элит к Индии накопился целый ряд серьезных претензий. Прежде всего индийские тарифы на американскую продукцию (20-25% в зависимости от категории товара) и дефицит торгового баланса – индусы экспортируют в США продукции примерно в два раза больше, чем закупают у Америки. Далее. В американских элитах нарастает пессимизм в отношении того, что Индия может стать жизнеспособной альтернативой Китаю. «Индии не хватает производственных мощностей Китая, она остается, в значительной степени, зависимой от Китая в цепочках поставок компонентов и сырья, возрастает ее зависимость от Пекина в различных секторах — от фармацевтики до солнечной энергетики». Иными словами, делавшаяся некоторыми американскими кругами ставка на нее как на противовес Пекину вполне может оказаться несостоятельной. А ведь именно под эту ставку американцы позволяли Нью-Дели очень многое, в том числе и не оказывали на нее давления в проведении более антикитайской политики. И, наконец, называя вещи своими именами, Индия «получила неосновательное обогащение» в результате того, что ей были предоставлены определенные льготы в соблюдении антииранских и антироссийских санкций. Дешевая российская и иранская нефть, индийские инвестиции в иранский порт Чабахар - индусы получают выгоды, а американцы остаются в стороне. Ситуация, которую в Вашингтоне считают для себя нетерпимой.

И Нарендра Моди в Вашингтоне продемонстрировал, что готов все претензии американцев к Нью-Дели максимально удовлетворить. Увеличить товарооборот с текущих 129,2 миллиардов долларов до 500 миллиардов к 2030 году, в том числе - закупая F-35, которые должны будут стать основой индийских ВВС. «Начиная с этого года мы увеличим военные продажи Индии на многие миллиарды долларов», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Моди. «Мы с премьер-министром также достигли важного соглашения по энергетике, которое восстановит Соединенные Штаты в качестве ведущего поставщика нефти и газа в Индию. Будем надеяться, что станем их поставщиком номер один», — также заявил американский президент.