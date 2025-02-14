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ХАМАС начинает «представление»

11:55 295

Автомобили Международного комитета Красного Креста прибыли в Хан-Юнис на юге сектора Газа, где скоро передадут троих израильских заложников.

Израильские СМИ передают, что ХАМАС уже организовал площадку для «торжественной передачи» заложников. Трое освобождаемых заложников – Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины) – будут доставлены на площадку в автомобиле, угнанном в одном из разоренных боевиками израильских населенных пунктов 7 октября.

Боевики, сопровождающие заложников, будут одеты в форму и бронежилеты убитых 7 октября военнослужащих ЦАХАЛ и держать их табельное оружие.

В обмен на трех заложников Израиль освобождает 369 боевиков ХАМАС.

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