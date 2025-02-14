Объявлены нерабочие дни на праздники Новруз и Рамазан

В Азербайджане поменяли местами рабочие и нерабочие дни. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 27 и 28 марта 2025 года меняются местами с выходными днями 10 марта и 1 апреля.

В Азербайджане 20-24 марта объявлены нерабочими в связи с праздником Новруз. В связи с тем, что 22 и 23 марта попадают на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта будут считаться нерабочими. Кроме этого, в этом году 30-31 марта в Азербайджане будут нерабочими в связи с праздником Рамазан.