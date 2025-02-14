USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Объявлены нерабочие дни на праздники Новруз и Рамазан

официально
12:20 2728

В Азербайджане поменяли местами рабочие и нерабочие дни. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 27 и 28 марта 2025 года меняются местами с выходными днями 10 марта и 1 апреля.

В Азербайджане 20-24 марта объявлены нерабочими в связи с праздником Новруз. В связи с тем, что 22 и 23 марта попадают на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта будут считаться нерабочими. Кроме этого, в этом году 30-31 марта в Азербайджане будут нерабочими в связи с праздником Рамазан.

Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
14:50 851
Зита и Гита, МИГА и МАГА
Зита и Гита, МИГА и МАГА горячая тема
11:37 3198
Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь?
Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь? наш комментарий; все еще актуально
14 февраля 2025, 22:07 5483
Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину
Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину
12:27 2175
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может война миров
03:51 5815
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона все еще актуально
14 февраля 2025, 20:12 7794
«То, что вы называете Палестиной, - это земля Израиля»
«То, что вы называете Палестиной, - это земля Израиля» так заявил Гидеон Саар
11:18 3288
Трамп ввёл рекордные пошлины против Китая
Трамп ввёл рекордные пошлины против Китая
10:34 3709
Сепаратисты выбирают «президента»
Сепаратисты выбирают «президента»
10:15 4860
Атака на российские регионы: горела промзона, закрылись аэропорты...
Атака на российские регионы: горела промзона, закрылись аэропорты...
09:25 4154
Зеленский признает: «Очень мало шансов выжить» без поддержки США
Зеленский признает: «Очень мало шансов выжить» без поддержки США
09:05 2314

ЭТО ВАЖНО

Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
14:50 851
Зита и Гита, МИГА и МАГА
Зита и Гита, МИГА и МАГА горячая тема
11:37 3198
Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь?
Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь? наш комментарий; все еще актуально
14 февраля 2025, 22:07 5483
Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину
Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину
12:27 2175
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может война миров
03:51 5815
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона все еще актуально
14 февраля 2025, 20:12 7794
«То, что вы называете Палестиной, - это земля Израиля»
«То, что вы называете Палестиной, - это земля Израиля» так заявил Гидеон Саар
11:18 3288
Трамп ввёл рекордные пошлины против Китая
Трамп ввёл рекордные пошлины против Китая
10:34 3709
Сепаратисты выбирают «президента»
Сепаратисты выбирают «президента»
10:15 4860
Атака на российские регионы: горела промзона, закрылись аэропорты...
Атака на российские регионы: горела промзона, закрылись аэропорты...
09:25 4154
Зеленский признает: «Очень мало шансов выжить» без поддержки США
Зеленский признает: «Очень мало шансов выжить» без поддержки США
09:05 2314
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться