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Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину

12:27 2175

Группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, работает над планом отправки войск в Украину. Об этом пишет американское агентство Associated Press.

«Группа европейских стран, все больше обеспокоенная тем, что приоритеты безопасности США находятся в другом месте, тихо работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное урегулирование с Россией. Великобритания и Франция находятся в авангарде усилий, хотя подробностей мало», - пишет издание.

Отмечается, что «страны, участвующие в обсуждениях, не хотят раскрывать свои карты и давать российскому президенту Владимиру Путину преимущество, если он согласится вести переговоры о прекращении войны, которую он начал три года назад».

«Я не буду вдаваться в подробности конкретных возможностей, но я согласен, что если будет мир, то должны быть какие-то гарантии безопасности для Украины, и Соединенное Королевство сыграет в этом свою роль», - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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