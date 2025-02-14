У Зеленского назвали условие его встречи с Путиным

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным будет возможна, когда Киев будет иметь четкие гарантии безопасности и «сильную позицию, согласованную с партнерами», в первую очередь, США и Европой, заявил руководитель Офиса украинского лидера Андрей Ермак.

По словам Ермака, «президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным, когда Украина будет готова к таким переговорам. Когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с партнерами, в первую очередь Соединенными Штатами и Европой. Когда Украина будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил», приводит его слова «Украинская правда».

Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что встреча с Путиным состоится только после того, как Украина подготовит совместный с президентом США Дональдом Трампом и странами Европы план окончания военного конфликта. «Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами», — говорил он.