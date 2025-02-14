Силовики пришли в отель, где шла вечеринка с Хакамадой

Силовики провели рейд в московском отеле Savoy, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина и должна была выступить общественный деятель Ирина Хакамада.

Помещения были оформлены в розовых тонах, на видеозаписях можно заметить большое количество воздушных шаров в форме сердца.

РЕН ТВ сообщает, что некоторых участников вечеринки вывели на улицу. По данным канала, в отеле велись обыски. По информации телеканала, в одной из машин, припаркованных рядом с гостиницей, нашли оружие — пистолет, правоохранители проверяют законность его нахождения у владельца.

«В отеле Savoy проводилась операция, в том числе по выявлению запрещенных веществ. Работали кинологи. Сотрудники силовых структур проверили у гостей документы. Несколько человек были доставлены в отдел», - сказал собеседник ТАСС, не уточнив, были ли задержанные. Он также не стал раскрывать всех целей проведенного мероприятия. Собеседник агентства не уточнил, сколько по факту проверки было задержано посетителей.