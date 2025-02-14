Трампа обвиняют в нарушении Конституции

Действия администрации президента США Дональда Трампа, которая ограничила журналистам Associated Press доступ в Белый дом, нарушают первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова, говорится в заявлении агентства.

Накануне замруководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович сообщил, что аккредитованных сотрудников AP лишили доступа в Овальный кабинет и на борт самолета президента США, объяснив это решением редакции не использовать новое название Мексиканского залива (Трамп ранее издал указ о переименовании его в Американский). Со слов Бадовича, это «обнажает приверженность Associated Press к дезинформации».

В редакции обвинения отвергли. Представитель AP Лорен Истон заявил, что недопуск журналистов к освещению мероприятий с участием президента из-за того, какие географические наименования использует агентство, подрывает право на свободу слова, «закрепленное в Конституции США для всех американцев». Истон добавил, что в своих материалах AP называет залив Мексиканским, но одновременно отмечает, что на территории Соединенных Штатов он называется «Заливом Америки», согласно указу Трампа.

На этой неделе журналистам агентства запретили освещать ряд мероприятий в Белом доме, включая пресс-конференцию Трампа с премьером Индии Нарендрой Моди и брифинг президента в Овальном кабинете.

Трамп на этой неделе в интервью Fox News заявил, что ряд изданий стремятся «рассорить» их с миллиардером, главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, называя последнего президентом.

Associated Press — одно из крупнейших и влиятельных новостных агентств в мире. Основано в 1846 году в США, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Журналисты AP работают более чем в 100 странах и освещают политику, экономику, войны, катастрофы, спорт и культуру.