«Вооружим Украину, подпишем соглашение, и Путин проиграет»

Об этом он заявил в Мюнхене во время публичной беседы с президентом Владимиром Зеленским.

«Вооружим Украину, подпишем соглашение о редкоземельных металлах. Если мы подпишем это соглашение, Путин проиграет», – заявил Грэм, отметив, что в таком случае будут защищаться интересы США.

Сенатор предложил в качестве гарантии безопасности принятие Украины в НАТО в случае нового российского вторжения: «У меня есть идея. Если мы не можем договориться, о вступлении в НАТО прямо сейчас, то давайте договоримся, что если будет еще одно вторжение, то они вступают в НАТО. И пусть Путин тогда взвешивает это».

Также Грэм заявил, что благодаря Украине на этой войне не пришлось гибнуть американцам.

«Я хочу сказать вам и вашему народу, что вы тот союзник, на которого я надеялся всю свою жизнь. Ни один американец не погиб, защищая Украину. Вы взяли наше оружие и надрали им задницы. И я очень горжусь тем, что вы наш союзник», - заявил Грэм, обращаясь к президенту Украины.