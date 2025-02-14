Ди Вэнс… Больше Путина

Европейские обозреватели, присутствующие на Мюнхенской конференции по безопасности, в один голос говорят, что выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса произвело на них кошмарное впечатление. По словам британской Guardian, это было «брутальной идеологической атакой» на Европу. У нас нет никакого желания пересказывать речь Вэнса, каждый, кто хочет, может легко найти ее в интернете. Но некоторые самые любопытные пассажи все же надо отметить. Вэнс, например, обрушился на европейские государства, обвиняя их в подавлении свободы печати и ущемлении демократических норм. Однако обиженной стороной у него была исключительно ультраправая «Альтернатива для Германии», произрастающая на старом нацистском поле. Именно ее, по словам Вэнса, не допускают к власти погрязшие в коррупции и лишенные всякой совести политики.

Что касается свободы слова, то вице-президенту стоило бы промолчать. Тут, что называется, чья бы корова мычала... Победивший на выборах Дональд Трамп с первых же дней предпринял массовое наступление на американские СМИ. Такие из них, как либеральное издание Politicо, были лишены денег, поступавших от государства на подписку. Против телекомпании ABC был подан судебный иск. Травле подвергся ее ведущий Джордж Стефанопулос, который был обвинен в том, что он неверно подал интервью с самим Трампом. Другой ведущий, Джим Акоста из CNN был вынужден подать в отставку, не выдержав развернувшейся против него кампании. Чашу терпения Акосты переполнил пост Трампа в его сети Truth Social, в котором президент назвал его «капитальным лузером». А как вам такой сюжет? На пресс-брифинги в Белом доме перестали допускать репортеров агентства АР. Причина была в том, что их руководство отказалось называть Мексиканский залив заливом Американским, как того потребовал Трамп. Идеальный пример безграничной свободы прессы в Америке!

От вице-президента Вэнса ожидали выступления, в котором он ответил бы на самые острые вопросы, касающиеся войны в Украине и укрепления безопасности Нового и Старого света. Вместо этого он прочитал лекцию о безнравственной политике европейских государств. И у всех возникло сравнение с памятным выступлением президента РФ Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году. Тезисы той речи, сильно напугавшей Запад, и нынешнее умствование Вэнса были очень похожи. Вице-президент почти полностью повторил высказывание своего шефа. Он заявил, что главная опасность для западной цивилизации исходит не от России или Китая, а от неких внутренних врагов, которые отреклись от фундаментальных ценностей. То же самое, произнесенное Трампом, было объяснено как весьма сомнительный экспромт, допущенный в горячке избирательной борьбы. Но оказывается, что это отлитая в бронзе позиция нынешнего американского руководства. Как у большевиков: по мере усиления классовой борьбы врагов появляется все больше и больше. Вывод Джей Ди Вэнса был ошеломляющим. Америке и Европе, оказывается, не по пути, у них совершенно разные стратегические цели. Ну спасибо первому высокопоставленному гостю США за такое признание!

Нельзя сказать, что европейские лидеры покорно проглотили все, что им преподнес Вэнс. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с протестом против интерпретации вице-президента того, что происходит в Европе. «Мы боремся за то, чтобы ты мог свободно выступать против нас, - сказал он ему. - В нашей демократии каждое мнение имеет право голоса. Наша демократия позволяет таким экстремистским партиям, как «АдГ», участвовать в выборах, их никто не преследует». А окончание ответа Писториуса было вообще феноменальным. «Мы достаточно уверены в себе как европейцы, чтобы сказать: больше не хотим выслушивать что-либо подобное. Дамы и господа, это неприемлемо!». Зал встретил эти слова бурными аплодисментами. В таком же духе отреагировала на речь Вэнса и большая пресса Америки. «Его послание ошеломило сотни тех, кто присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности, - пишет New York Times. - Вице-президент в пятницу призвал прекратить изоляцию крайне правых партий континента и заключил эти в прошлом маргинальные силы в свои объятия. Это показывает, что администрация Трампа разделяет с ними многие общие ценности».

Да что там продемократическое издание! Критический настрой в отношении политики Дональда Трампа демонстрирует и консервативная, расположенная к республиканцам Wall Street Journal. Все прекрасно помнят, что Трамп повторял как мантру свои слова о том, что он «добьется мира через силу». А что пишет WSJ? «Мир через слабость в Украине?» - так она озаглавила свою передовицу. Содержание статьи не оставляет сомнений в том, что знак вопроса в заголовке можно было бы и убрать. «Президент Трамп начал свои обещанные усилия по прекращению войны в Украине, но посылаемые им сигналы являются разочаровывающими. Он делает уступки Владимиру Путину, ничего не требуя взамен. Хочет ли господин Трамп вести переговоры о мире с честью или этот мир через слабость будет подарком Кремлю?».