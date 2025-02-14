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Более девяти тысяч граждан привлекут к программе самозанятости

14:16 576

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует привлечь в 2025 году к программе самозанятости 9,2 тыс. безработных и ищущих работу граждан, это в 3,7 раза больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении министерства.

Согласно информации, для участников программы в первую очередь организуются курсы, где они обучаются необходимым знаниям и навыкам для организации малого бизнеса.

Лица, успешно завершившие курсы, обеспечиваются активами (товары и материалы) по выбранным ими видам экономической деятельности, для них создаются малые хозяйства.

«За прошедший период в программу самозанятости были вовлечены более 95 тыс. безработных и ищущих работу граждан», - заявили в министерстве.

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