Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»

Зеленский об этом сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля. Его слова приводят украинские СМИ.

«Многие лидеры говорили о том, что Европе нужна собственная армия - армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы... Речь идет не только об увеличении расходов на оборону в процентах к ВВП. Деньги нужны, да - но сами по себе деньги не остановят нападение врага. Люди и оружие не даются даром, но опять же, дело не только в бюджете. Дело в осознании людьми необходимости защищать собственный дом. Без украинской армии европейских армий будет недостаточно, чтобы остановить Россию. Только наша армия в Европе имеет настоящий, современный боевой опыт. Но одной нашей армии тоже недостаточно. Нам нужно то, что можете предоставить вы. Оружие. Обучение. Санкции. Финансирование. Политическое давление. И единство... Мы должны строить Вооруженные силы Европы», - заявил президент Украины.

Зеленский напомнил, что в «плане победы» предложил заменить часть американского военного присутствия в Европе украинскими силами, если Украина будет в НАТО: «Если американцы сами решат пойти по этому пути, уменьшив свое присутствие, - это плохо, это опасно, но мы все в Европе должны быть готовы». «Нам нужна уверенность в собственной силе, чтобы другие не имели другого выбора, кроме как уважать силу Европы. А без европейской армии это невозможно. Еще раз повторяю - Европе нужны собственные вооруженные силы»,- призвал президент Украины.

Зеленский также заявил, что недавно общался с Дональдом Трампом и его командой по ядерной энергетике и крупнейшей в Европе атомной электростанции – «нашей Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована Россией». «И Россия отреагировала, отправив беспилотник, чтобы ударить по чернобыльскому саркофагу, в котором хранится радиоактивная пыль и обломки», – сказал он. По его словам, это был модифицированный «шахед» – российский беспилотник, технологию которого Иран передал России, боеголовка которого несла не менее 50 кг взрывчатки.

«Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше «шахедов». Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки», - заявил президент Украины.

В своем выступлении Зеленский также сказал, что российский президент Владимир Путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа в Москву, чтобы он стоял на Красной площади 9 мая: «Но не как уважаемый лидер, а как участник его спектакля. Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир».

По его словам, теперь он не уверен, что США рассматривают Европу как союзника. Также Зеленский отметил, что несколько дней назад Трамп рассказал ему о разговоре с Путиным: «Он ни разу не упомянул, что Америка нуждается в Европе за столом переговоров. Это о многом говорит. Старые дни закончились, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что так было всегда».

Зеленский, выступая на основной сессии Мюнхенской конференции, также заявил: «Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Все остальное – ноль. Если мы останемся вне переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проиграем».

Украинский президент отметил, что Владимир Путин «хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии и, казалось, собирались переделить мир». Для того, чтобы Америке Европа была нужна как союзник, – Европе «нужен единый голос, а не десяток разных голосов».