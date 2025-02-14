Пашинян обсудил с Шольцем мир с Азербайджаном
15:12 200
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился в субботу с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Пашинян опубликовал видео со встречи на своей странице в соцсети Facebook.
В ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений Армения-Германия.
«Затронули нынешний этап процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - написал он.
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