Пашинян обсудил с Шольцем мир с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился в субботу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Пашинян опубликовал видео со встречи на своей странице в соцсети Facebook.

В ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений Армения-Германия.

«Затронули нынешний этап процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - написал он.