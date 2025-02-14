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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Пашинян обсудил с Шольцем мир с Азербайджаном

15:12 200

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился в субботу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Пашинян опубликовал видео со встречи на своей странице в соцсети Facebook.

В ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений Армения-Германия.

«Затронули нынешний этап процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - написал он.

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