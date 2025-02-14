Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии приостановил вещание

Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии «Мтавари архи» приостановил трансляцию передач, выходящих в режиме реального времени, обвинив в создании проблем своего сооснователя, бизнесмена Зазу Окуашвили, передают грузинские СМИ.

На данный момент приостановлена трансляция всех информационных выпусков, аналитических передач и ток-шоу. «Приостановлены все передачи, которые выходили в прямом эфире и были связаны с ежедневными дополнительными расходами. У нас не осталось средств для ежедневного оперирования», – говорится в заявлении.

В Грузии все телеканалы, кроме Общественного вещателя Грузии, находятся в руках частных владельцев, которые и определяют политику телеканала.

«Мтавари архи» создали находящиеся в оппозиции к власти Заза Окуашвили и нынешний лидер крупной оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия. Гварамия отказался от должности гендиректора телеканала в 2024 году, когда решил заняться политикой.

«Мтавари архи» – телеканал с наибольшим доходом от рекламы среди оппозиционных телеканалов, он входит в пятерку ТВ Грузии с наибольшим финансированием. Только в 2024 году его доход составил около 10 миллионов лари.