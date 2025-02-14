Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными

В украинском Николаеве женщина 15 февраля взорвала себя и военных. Взрыв произошел, когда она подошла к ним с сумкой. Женщина погибла, также погиб один военный, еще несколько человек ранены, передает The Insider.

Украинский журналист Денис Казанский утверждает, что «теракт» организовала Россия. Женщине пообещали деньги за то, что та подойдет с сумкой к группе военных, а затем подорвали устройство дистанционно. Ранее похожий инцидент произошел 1 февраля в ТЦК в Ровно, где мужчина с сумкой был взорван, как только зашел в здание. «Террористом» оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрого заработка на Telegram-каналах, писали СБУ.

«Спецслужбы РФ вербуют через интернет [человека], которому не говорят, что он должен умереть. [Человека] убеждают за деньги отнести взрывчатку в ТЦК или к группе военных. А когда он подходит, дистанционно его подрывают. У женщины, которая взорвалась в Николаеве, остался маленький ребенок, с которым она приехала в город. Он ждал ее в гостинице…», - пишет Казанский.

Украинские паблики утверждают, что перед терактом женщина делала покупки в магазине, после чего подошла к военным. Что у неё было на дне сумки, она, скорее всего, не знала.