«Хезболла» переходит в наступление

Заместитель командующего миротворческими силами ООН в Ливане был ранен, а автомобиль ООН был подожжен поздно вечером в пятницу сторонниками «Хезболлы», блокировавшими дорогу в аэропорт Бейрута. В ближневосточных конфликтах, как, впрочем, и в других, важны две вещи. Во-первых, в них нельзя останавливаться на половине пути, не достигнув решительной победы. И, во-вторых, в них нельзя давать противнику малейшего шанса восстановиться – потому как он обязательно воспользуется этой паузой для того, чтобы, не считаясь с потерями, перейти в наступление.

То, что сейчас происходит в Ливане, – спойлер: контратака «Хезболлы» является полным подтверждением изложенных выше тезисов. Израильские политики, подчеркну – политики из команды Нетаньяху, неоднократно заверяли: с «Хезболлой» покончено, она теперь лишь бледная тень себя прежней, как с организованной силой с ней покончено, к власти в Ливане пришли здоровые силы. Правда, неизвестно откуда взявшиеся. Объясняли убедительно и красноречиво. А в итоге? Ливанские «здоровые силы» в лице армии оказывают боевикам «Хезболлы» поддержку в прикрытии их операций на сирийской территории. И в то же время оказываются совершенными импотентами, когда те же боевики организуют блокаду столичного аэропорта и нападают на конвой миротворцев. И все почему? До потому, что власти Ливана в кои-то веки решили запретить двум иранским самолетам посадку в международном аэропорту имени Рафика Харири. Запретили, разумеется, не просто так, а имея доказательства того, что на этих двух бортах «Хезболле» привезут финансовую помощь. И, возможно, некоторое военное снаряжение. А кроме того – доставят в Ливан несколько высокопоставленных инструкторов КСИР взамен выбывших.

Естественно, в заявлениях «Хезболлы» ситуация представляется совершенно иной: в самолетах были простые пассажиры с совершенно легальным грузом, вместо патрулей миротворцев были «подозрительные элементы, передвигавшиеся по дороге в аэропорт Бейрут». И вообще, это были не члены «Хезболлы», а «неуправляемые лица неизвестной принадлежности», которые нападение на миротворцев и устроили. Словом, как в классическом анекдоте: первое – это был не я, второе – меня подставили, и третье – вы все равно ничего не докажете, стоять буду на своей версии насмерть. Но на самом деле и доказывать ничего не надо. Прежде всего потому, что официальная версия «Хезболлы» шита белыми нитками. И потом – слишком уж очевидно то, что движение сейчас пытается взять реванш за поражение, которое потерпело от Израиля. А главное – показать всему Ливану, что «слухи о ее смерти сильно преувеличены», что у нее еще есть порох в пороховницах и ягоды в прочих местах. И что в ливанском политическом поле она совершенно не намерена уступать своих позиций, и их никому не отдаст. Иными словами, готова воевать и дальше, что с ливанским правительством, что с израильтянами, что с международными миротворцами.