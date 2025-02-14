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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Польша призывает Европу срочно подготовить свой план по Украине

16:20 951

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европе нужен собственный план действий по Украине.

Об этом он написал в X, передает «Европейская правда».

Туск заявил, что Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и собственной безопасности, «иначе будущее будут решать другие глобальные игроки». Он отметил, что эти «другие глобальные игроки» будут решать будущее Европы «не обязательно в соответствии с интересами» ЕС.

«Этот план надо готовить уже сейчас. Нельзя терять времени», – акцентировал Туск.

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