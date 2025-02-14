50% полезных ископаемых на отправку войск в Украину

Собеседники телеканала также подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что в американском варианте соглашения прописано, что Соединенные Штаты получат половину всех украинских запасов редкоземельных металлов.

Соглашение по полезным ископаемым, которое США предлагали подписать Украине, предусматривает возможность отправки войск для обеспечения безопасности добычи, сообщает NBC News со ссылкой на четыре правительственных источника.

Проект соглашения, пишет NBC News, министр финансов США Скотт Бессент передал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев 12 февраля.

14 февраля журналист The Washington Post Джош Рогин, ссылаясь на слова американских конгрессменов, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что Зеленский «вежливо отказался» подписывать соглашение. По данным источника Reuters, Украина уже подготовила свой вариант соглашения и передала его американской стороне.

Газета The Wall Street Journal 14 февраля опубликовала интервью вице-президента США Джея Ди Вэнса, в котором он не исключал отправку американских войск в Украину в случае, если президент РФ Владимир Путин не согласится на мирный договор. Однако Вэнс после выхода интервью объявил, что его слова исказили. «Американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной», — объявил он.