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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Российский флаг вызвал скандал на грузинском курорте

16:44 1628

На горнолыжном курорте Бакуриани в Грузии разгорелся скандал из-за вывешенного на балконе гостиницы российского флага, передают «Новости Грузия».

Российская символика возмутила группу граждан. Они обратились к сотруднику гостиницы с просьбой снять флаг, но получили отказ. Тогда группа решила действовать самостоятельно и сорвала флаг при помощи граждан Украины, оказавшихся поблизости.

Видео инцидента было опубликовано в Facebook пользователем Гигой Тедорадзе и быстро привлекло внимание, вызвав бурные обсуждения в социальных сетях.

Одновременно появилась информация, что коттедж, на котором вывесили флаг, якобы принадлежит Crystal Hotel & SPA. Компания опровергла это. Там сообщили, что коттедж принадлежит частному лицу – гражданину Грузии. Он по собственному желанию вывесил спорный флаг и категорически отказывается его снимать, несмотря на просьбы, говорят в компании.

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