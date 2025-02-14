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По всем США массовые увольнения по распоряжению Трампа и Маска

17:07 1061

Налоговое управление США (IRS) готовится уволить тысячи сотрудников в ближайшие дни, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Увольнения могут привести к нехватке ресурсов в налоговом ведомстве в разгар сезона подачи деклараций. Работы лишатся все, кто недавно занял свои должности и не обладает полной защитой от увольнения.

Неизвестно, сколько именно работников IRS попадут под сокращения, однако штат службы, который вырос при бывшем президенте Джо Байдене примерно до 100 000 человек, включает около 16 000 сотрудников на испытательном сроке. Байден стремился усилить работу агентства, в том числе его способность проводить аудит корпораций и состоятельных налогоплательщиков.

The New York Times ранее сообщала, что увольнения в IRS происходят в рамках масштабной реформы федерального правительства, проводимой президентом Дональдом Трампом, Илоном Маском и его департаментом правительственной эффективности (DOGE). Они считают, что аппарат слишком раздут, неэффективен и страдает от коррупции и расточительства.

Белый дом и федеральное Управление кадровой службы (OPM) не сообщают, сколько сотрудников на испытательном сроке, которые обычно работают менее года, уже были уволены. Согласно данным правительства, хранящимся в OPM, по состоянию на март 2024 года менее года стажа имели 220 000 работников.

О сокращениях ранее сообщили ЦРУ и ФБР. Министерство по делам ветеранов объявило об увольнении более 1 000 сотрудников, работавших менее двух лет.

В Министерстве образования уволены десятки сотрудников, включая специалистов по специальному образованию и финансированию обучения, сообщили представители профсоюза ведомства, пишет AP. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) около 1 300 сотрудников на испытательном сроке — примерно десятая часть всего персонала — вынуждены покинуть свои рабочие места.

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