USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Израиль освободил палестинских заключенных в майках со звездой Давида

17:24 700

В обмен на троих заложников — Александра Труфанова, Яира Хорна и Саги Декель-Хена – Израиль освободил сегодня 369 палестинских заключенных, передают израильские СМИ.

36 из них – убийцы, отбывающие пожизненное заключение. Еще 333 – жители сектора Газа, арестованные после 7 октября. 24 освобожденных, приговоренных к пожизненным срокам, сразу депортируют в Египет. Оттуда, как ожидается, они переедут в другую страну.

В ответ на «церемонии освобождения», которые устраивает ХАМАС, сегодняшнюю партию боевиков ХАМАС Управление тюрем Израиля освободило в майках со звездой Давида и надписью на арабском языке: «Не забудем, не простим».

В ходе первой фазы нынешней сделки Израиль, в общей сложности, должен освободить до 1904 палестинских заключенных, включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Спецпредставитель Трампа: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Спецпредставитель Трампа: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 209
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана Обыграл Раджабова, Мамедъярова и заработал 20 тысяч
17:44 528
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 4958
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 9361
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 3797
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
14:50 3604
Зита и Гита, МИГА и МАГА
Зита и Гита, МИГА и МАГА горячая тема
11:37 4391
Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь?
Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь? наш комментарий; все еще актуально
14 февраля 2025, 22:07 5783
Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину
Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину
12:27 3056
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может война миров
03:51 6377
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона все еще актуально
14 февраля 2025, 20:12 8240

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Спецпредставитель Трампа: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 209
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана Обыграл Раджабова, Мамедъярова и заработал 20 тысяч
17:44 528
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 4958
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 9361
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 3797
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
14:50 3604
Зита и Гита, МИГА и МАГА
Зита и Гита, МИГА и МАГА горячая тема
11:37 4391
Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь?
Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь? наш комментарий; все еще актуально
14 февраля 2025, 22:07 5783
Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину
Европа «тайно» работает над отправкой военных в Украину
12:27 3056
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может
Зеленскому надоело терпеть Порошенко, который его терпеть не может война миров
03:51 6377
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона все еще актуально
14 февраля 2025, 20:12 8240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться