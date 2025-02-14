Израиль освободил палестинских заключенных в майках со звездой Давида

36 из них – убийцы, отбывающие пожизненное заключение. Еще 333 – жители сектора Газа, арестованные после 7 октября. 24 освобожденных, приговоренных к пожизненным срокам, сразу депортируют в Египет. Оттуда, как ожидается, они переедут в другую страну.

В обмен на троих заложников — Александра Труфанова, Яира Хорна и Саги Декель-Хена – Израиль освободил сегодня 369 палестинских заключенных, передают израильские СМИ.

В ответ на «церемонии освобождения», которые устраивает ХАМАС, сегодняшнюю партию боевиков ХАМАС Управление тюрем Израиля освободило в майках со звездой Давида и надписью на арабском языке: «Не забудем, не простим».

В ходе первой фазы нынешней сделки Израиль, в общей сложности, должен освободить до 1904 палестинских заключенных, включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.