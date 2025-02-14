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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Кристиан Аманпур не разрешила Зеленскому говорить на украинском

17:45 678

Модератор Мюнхенской конференции по безопасности, ведущая CNN Кристиан Аманпур не разрешила говорить на украинском языке в ходе интервью президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Перед началом беседы политик на английском языке уточнил, может ли он говорить по-украински. Аманпур отказала.

Зеленский в шутку попросил модератора не давить на него, что вызвало смех зрителей и самой Аманпур.

14 февраля в Германии началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. На ней собрались более 450 чиновников и политиков из разных стран. Участники конференции обсуждают вопросы безопасности, в частности, войну России против Украины.

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