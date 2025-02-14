Кристиан Аманпур не разрешила Зеленскому говорить на украинском

Модератор Мюнхенской конференции по безопасности, ведущая CNN Кристиан Аманпур не разрешила говорить на украинском языке в ходе интервью президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Перед началом беседы политик на английском языке уточнил, может ли он говорить по-украински. Аманпур отказала.

Зеленский в шутку попросил модератора не давить на него, что вызвало смех зрителей и самой Аманпур.

14 февраля в Германии началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. На ней собрались более 450 чиновников и политиков из разных стран. Участники конференции обсуждают вопросы безопасности, в частности, войну России против Украины.