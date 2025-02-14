Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы

Пока сложно сказать, как будут выглядеть мирные переговоры, но философия США — остановить убийства и войну, передает его слова РБК-Украина.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что США будут посредниками между Украиной и Россией.

«Я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. За столом будут украинцы и россияне — и американцы как посредники», — пояснил Келлог.

Отвечая на вопрос об участии Украины и Европы в будущих мирных переговорах, он несколько раз заверил, что Украина будет и должна быть участником переговоров: «От США никогда не звучало, что украинцы должны быть исключены из дискуссии», – заявил он, напомнив, что президент США также неоднократно говорил о вовлеченности Украины в мирные переговоры.

При этом Келлог не упомянул об участии представителей Европы. На просьбу ведущей встречи объяснить, что это означает, Келлог заявил, что он «реалист», и хотя он не выступает принципиально против участия европейских политиков в переговорах, он не считает необходимым привлекать к переговорам тех, кто является «частью проблемы».

«Вспомните Минск-2 – там была куча европейских лидеров, и они ужасно провалились», – пояснил свое мнение американский генерал.