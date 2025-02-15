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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Пашинян встретился с Барзани

18:12 1433

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани, сообщает пресс-служба армянского Кабмина.

Согласно сообщению, собеседники выразили удовлетворение двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, подчеркнули важность углубления бизнес-связей, обменялись мнениями по вопросам регионального значения.

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