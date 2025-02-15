Пашинян встретился с Барзани
18:12 1433
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани, сообщает пресс-служба армянского Кабмина.
Согласно сообщению, собеседники выразили удовлетворение двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, подчеркнули важность углубления бизнес-связей, обменялись мнениями по вопросам регионального значения.
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