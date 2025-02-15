Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»

Как уже сообщалось, 12 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко освободил из заключения гражданина США и двух белорусских политзаключенных. Заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит, который при администрации Джо Байдена курировал политику США по Беларуси, сообщил, что это может быть подготовкой к «крупной сделке» между Вашингтоном и Минском.

Сотрудник Госдепа принимал личное участие в «спецоперации» по вывозу из Минска американца и двух политзаключенных, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече в Вильнюсе. В ходе поездки Смит в Минске встретился с Лукашенко и главой КГБ страны Иваном Тертелем.

Дипломат уверяет, что в рамках готовящейся сделки Лукашенко может выпустить на свободу «множество политзаключенных», в том числе известных широким слоям публики. США же пообещали, что снимут часть санкций, например, в отношении банков Беларуси и экспорта калийных удобрений, утверждают собеседники NYT.

Отмечается также, что переговоры с союзниками США об ослаблении санкций в отношении Беларуси Смит начал еще в 2024 году, пишет NYT.