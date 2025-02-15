Взрыв в армянской церкви
18:30 2305
Взрыв прогремел в приходском доме церкви в городе Мартуни Гегаркуникской области Армении, сообщают армянские СМИ.
В результате инцидента настоятель храма Акоп Барсегян получил травмы, его доставили в городской медицинский центр. Причины взрыва пока не установлены. Взрывной волной выбита входная дверь дома, разбиты окна. В пресс-службе полиции инцидент не комментировали.
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