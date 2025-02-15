Аль Бано уже пригласили в Москву на «концерт мира»

«Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России, который устроил мне четыре выступления перед Путиным, и который сказал мне: «Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира», — заявил популярный в России исполнитель.

Итальянский певец Аль Бано рассказал о приглашении выступить в конце лета в Москве на «концерте мира», передает BBC.

По словам Аль Бано, «из новостей, которые мы все видели, о том, что Путин и Трамп говорили, следует, что что-то произошло и произойдет».

«Концерт во имя мира, — утверждает певец, — состоится на Красной площади в Москве. Это замечательная новость».

В России пока не комментировали слова итальянского певца.