USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Аль Бано уже пригласили в Москву на «концерт мира»

18:45 1430

Итальянский певец Аль Бано рассказал о приглашении выступить в конце лета в Москве на «концерте мира», передает BBC.

«Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России, который устроил мне четыре выступления перед Путиным, и который сказал мне: «Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира», — заявил популярный в России исполнитель.

По словам Аль Бано, «из новостей, которые мы все видели, о том, что Путин и Трамп говорили, следует, что что-то произошло и произойдет».

«Концерт во имя мира, — утверждает певец, — состоится на Красной площади в Москве. Это замечательная новость».

В России пока не комментировали слова итальянского певца.

«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
20:23 559
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
16:14 4666
Арабам тормоз, евреям Газу
Арабам тормоз, евреям Газу продолжение главной темы; все еще актуально
03:15 6278
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
19:05 1350
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
18:23 3412
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 2017
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана Обыграл Раджабова, Мамедъярова и заработал 20 тысяч
17:44 1885
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 6493
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 9948
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 6153
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
14:50 4770

ЭТО ВАЖНО

«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
20:23 559
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
16:14 4666
Арабам тормоз, евреям Газу
Арабам тормоз, евреям Газу продолжение главной темы; все еще актуально
03:15 6278
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
19:05 1350
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
18:23 3412
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 2017
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана Обыграл Раджабова, Мамедъярова и заработал 20 тысяч
17:44 1885
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 6493
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 9948
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 6153
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
14:50 4770
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться