Самолетам Ливана запретили приземляться в Тегеране

Уточняется, что Иран принял такое решение после того, как Ливан не позволил иранскому самолету, на борту которого были возвращающиеся домой ливанцы, приземлиться в Бейруте.

Самолет, который должен был приземлиться в Ливане, был вынужден развернуться и вернуться. Отказ Ливана стал реакцией на предупреждение от ЦАХАЛ, которая предостерегала не допустить посадки. После этого в Бейруте вспыхнули протесты у аэропорта. Сторонники ХАМАС подожгли шины и заблокировали дорогу, ведущую к аэропорту.

Представитель ЦАХАЛ на арабском языке полковник Авихай Адраи ранее сделал публичное предупреждение для нового правительства Ливана: «В последние недели Корпус стражей исламской революции Ирана и террористическая организация ХАМАС используют аэропорт Бейрута для переправки денег, которые предназначены для усиления террористической организации для проведения операций против Израиля».

Ливанские СМИ также сообщают об усилиях властей страны по вывозу своих граждан из Ирана после запрета на посадку в Тегеране двух самолетов ливанской авиакомпании Middle East Airlines.