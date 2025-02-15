Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку

Сегодня, во второй день турнира, азербайджанские дзюдоисты взяли три медали. Золото у Зелима Цкаева (81 кг), серебро завоевал Рашид Мамедалиев (73 кг), бронза в активе Вусала Галандарзаде (73 кг).

Рашид Мамедалиев (73 кг) победил на старте Ангсарбека Гайнуллина (Казахстан). В 1/8 финала он одолел Баграти Ниниашвили (Грузия), а следом за ним и Мануэля Парлатини (Италия). В полуфинале он нанес поражение Абубакру Шерову (Таджикистан), но из-за травмы не смог выйти на финальную встречу против Тацуки Ишихары (Япония).

Вусал Галандарзаде (73 кг) стал бронзовым призером. Он стартовал с победы над Леонардо Валериани (Италия). В 1/8 финала выиграл у Дениса Виеру (Молдова) и вышел в четвертьфинал, где одолел Ислама Токташина (Казахстан). В полуфинале Вусал уступил Тацуки Ишихаре. В схватке за бронзу он одолел другого представителя Японии Рюгу Танаку.

Зелим Цкаев (81 кг) одолел в первой схватке Леонардо Касалью (Италия) и вышел в 1/8 финала, где победил Арслонбека Тожиева (Узбекистан), в четвертьфинале встретился с товарищем по команде Омаром Раджабли и победил, а в полуфинале взял верх над Сомоном Махмадбековым (Таджикистан) и вышел в финал. В решающей схватке Зелим одолел Франсуа Готье-Драпо (Канада) и принес Азербайджану первое золото нынешнего турнира.

Таким образом, после двух дней соревнований у Азербайджана 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.