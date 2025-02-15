USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку

Отдел спорта
19:05 1351

В Баку продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Сегодня, во второй день турнира, азербайджанские дзюдоисты взяли три медали. Золото у Зелима Цкаева (81 кг), серебро завоевал Рашид Мамедалиев (73 кг), бронза в активе Вусала Галандарзаде (73 кг).

Рашид Мамедалиев (73 кг) победил на старте Ангсарбека Гайнуллина (Казахстан). В 1/8 финала он одолел Баграти Ниниашвили (Грузия), а следом за ним и Мануэля Парлатини (Италия). В полуфинале он нанес поражение Абубакру Шерову (Таджикистан), но из-за травмы не смог выйти на финальную встречу против Тацуки Ишихары (Япония).

Вусал Галандарзаде (73 кг) стал бронзовым призером. Он стартовал с победы над Леонардо Валериани (Италия). В 1/8 финала выиграл у Дениса Виеру (Молдова) и вышел в четвертьфинал, где одолел Ислама Токташина (Казахстан). В полуфинале Вусал уступил Тацуки Ишихаре. В схватке за бронзу он одолел другого представителя Японии Рюгу Танаку.

Зелим Цкаев (81 кг) одолел в первой схватке Леонардо Касалью (Италия) и вышел в 1/8 финала, где победил Арслонбека Тожиева (Узбекистан), в четвертьфинале встретился с товарищем по команде Омаром Раджабли и победил, а в полуфинале взял верх над Сомоном Махмадбековым (Таджикистан) и вышел в финал. В решающей схватке Зелим одолел Франсуа Готье-Драпо (Канада) и принес Азербайджану первое золото нынешнего турнира.

Таким образом, после двух дней соревнований у Азербайджана 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
20:23 564
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
16:14 4671
Арабам тормоз, евреям Газу
Арабам тормоз, евреям Газу продолжение главной темы; все еще актуально
03:15 6279
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
19:05 1352
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
18:23 3416
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 2017
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана Обыграл Раджабова, Мамедъярова и заработал 20 тысяч
17:44 1886
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 6494
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 9948
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 6153
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
14:50 4771

ЭТО ВАЖНО

«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
20:23 564
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
16:14 4671
Арабам тормоз, евреям Газу
Арабам тормоз, евреям Газу продолжение главной темы; все еще актуально
03:15 6279
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
19:05 1352
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
18:23 3416
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 2017
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана
Рауф Мамедов - чемпион Азербайджана Обыграл Раджабова, Мамедъярова и заработал 20 тысяч
17:44 1886
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 6494
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 9948
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 6153
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
Зеленский обратился к Европе: «Старые дни закончились…»
14:50 4771
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться