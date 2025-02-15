Легким движением руки: африканские брюки превращаются в американские шорты

Глобальный Юг исчез из российской политической риторики сразу после возникновения малейших шансов на прямые переговоры Москвы с США. Ох, был бы я моложе лет эдак на надцать – не удержался бы, с головой наверняка безоглядно кинулся бы в нынешнее бурлящее информационное поле, стараясь доказать свою точку зрения на то, что там в действительности сказали Трамп и остальные, что имелось в виду, и к чему это может привести. И доказывал бы это с пеной у рта, безрассудно расходуя то немногое время, что мне осталось, на пустые споры.

Но сейчас и желания нет, и пришло понимание того, что противостоять массовому информационному психозу бесполезно. Это все равно, что выйти в средние века против толпы богумилов и флагеллантов и призвать их к здравой оценке обстановки и их поведения. В самом лучшем случае – проигнорируют и удастся целым уйти. А потом, дискуссия с массово помешанными бесполезна по определению, поскольку, во-первых, уже через пару месяцев они не вспомнят свои тезисы. И, во-вторых, будут до хрипа доказывать, что именно они-то и делали правильные выводы. А все остальные их просто неправильно поняли. Знаем мы такие выверты общественного сознания, сталкивались, плавали. Отсюда незатейливый вывод – не стоит противостоять информационному шторму. Вообще лучше постоять в сторонке. А если уж не удалось – то следует обратить внимание на оттенки этого «шторма» и застолбить их. Больно уж показательные вещи проявляются. Многозначительные, я бы сказал.

А сколько было разговоров про российский «поворот на Восток», про союз Москвы с Глобальным Югом и про то, что Кремль собирается возглавить «новое антиколониальное восстание угнетенных клятым Западом наций». На днях даже в Москве под эгидой МИД и аффилированных с ним учреждений, вроде пресловутого фонда Горчакова и других столь же одиозных структур, собирались провести некий «Антиколониальный форум». Который, как утверждают злые языки, должен был закончиться коллективным исполнением песни «Дети разных народов, мы мечтой о свободе живем». Но внезапно у этого мероприятия случился… Трамп, который переговорил с российским президентом. Просто переговорил, без всякой конкретики, поскольку никто не может конкретно сказать, что в действительности Трамп предложил для прекращений российско-украинской войны. И тут же Кремль развернулся на 180 градусов. Спешно формируется переговорная команда из «трех богатырей». Первый - 77-летний помощник президента РФ Юрий Ушаков, доставшийся Владимиру Путину еще от Бориса Ельцина, да к тому же еще на протяжении почти пятнадцати лет имевший в помощниках Олега Смоленкова, информатора американских спецслужб во властных структурах РФ.

71-летний председатель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, близкий друг российского президента – но вот беда, с оперативной работы в разведке ушедший в 1990-х годах. С тех пор продвигавшийся исключительно по административной лестнице. И ничем себя на посту директора СВР не проявивший. И 50-летний гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, единственная характеристика которого заключается в том, что он женат на Наталье Поповой, близкой подруге и бизнес-партнере Екатерины Тихоновой, младшей дочери Путина.