Евросоюз призвали не жаловаться, а помогать Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз делает недостаточно для поддержки Украины, призвав лидеров стран ЕС не жаловаться, а нарастить помощь и выступать с конкретными предложениями.

«США абсолютно привержены НАТО, ему привержена и нынешняя администрация страны. Но при этом они ожидают, что европейская сторона должна нарастить поддержку, что мы должны увеличить расходы. И это правда. Мы тратим недостаточно, мы должны это исправить... Участвуйте в дискуссии не через жалобы на то, будете ли вы за столом переговоров, а через выдвижение конкретных предложений»,— сказал Рютте, которого цитирует The Independent.