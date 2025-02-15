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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Евросоюз призвали не жаловаться, а помогать Украине

19:40 664

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз делает недостаточно для поддержки Украины, призвав лидеров стран ЕС не жаловаться, а нарастить помощь и выступать с конкретными предложениями.

«США абсолютно привержены НАТО, ему привержена и нынешняя администрация страны. Но при этом они ожидают, что европейская сторона должна нарастить поддержку, что мы должны увеличить расходы. И это правда. Мы тратим недостаточно, мы должны это исправить... Участвуйте в дискуссии не через жалобы на то, будете ли вы за столом переговоров, а через выдвижение конкретных предложений»,— сказал Рютте, которого цитирует The Independent.

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