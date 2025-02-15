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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

В Польше арестован россиянин: готовил диверсии

20:09 402

Суд в Польше заключил под стражу гражданина России, который подозревается в подготовке диверсий против Польши и ее союзников, в частности США. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск в соцсети X.

По словам Туска, россиянина депортировали в Польшу из Боснии и Герцеговины, где он скрывался от правоохранителей. Имя подозреваемого не сообщается. «…Враждебная деятельность России подтверждена», написал глава польского правительства.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк также заявил о «серьезном ударе по российской диверсионной сети в Европе благодаря ABW». По словам министра, суд заключил россиянина под стражу на три месяца.

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