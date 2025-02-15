В Польше арестован россиянин: готовил диверсии

Суд в Польше заключил под стражу гражданина России, который подозревается в подготовке диверсий против Польши и ее союзников, в частности США. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск в соцсети X.

По словам Туска, россиянина депортировали в Польшу из Боснии и Герцеговины, где он скрывался от правоохранителей. Имя подозреваемого не сообщается. «…Враждебная деятельность России подтверждена», написал глава польского правительства.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк также заявил о «серьезном ударе по российской диверсионной сети в Европе благодаря ABW». По словам министра, суд заключил россиянина под стражу на три месяца.