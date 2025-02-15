«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
Спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что ему нужно полгода для обеспечения мирного урегулирования. Об этом пишет The Moscow Times.
«Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны», — заявил Келлог в субботу на полях Мюнхенской конференции.
По его словам, война в Украине завершится уже в текущем году. Вашингтон продолжит финансовую поддержку Киева, но сейчас необходимо немедленно остановить убийства, добавил Келлог. По его данным, потери Украины в войне против России в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятые.
«Трамп хочет это прекратить», — подчеркнул спецпредставитель, добавив, что Трамп не пренебрежет интересами Украины, поэтому «слабой сделки» не будет.
Спецпосланник Трампа пояснил, что переговоры о завершении войны в Украине для ускорения процесса ведутся по двум трекам — российскому и украинско-союзническому. По словам Келлога, он работает на американо-украинско-союзническом направлении, тогда как российский трек ведет спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
В декабре Келлог говорил, что Трамп сможет попытаться остановить войну до конца 2024 года. В начале февраля он сказал, что завершение войны в Украине отвечает интересам США и всего мира, выразив уверенность, что мирное урегулирование может быть достигнуто в ближайшие 100 дней.