«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание

«Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны», — заявил Келлог в субботу на полях Мюнхенской конференции.

Спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что ему нужно полгода для обеспечения мирного урегулирования. Об этом пишет The Moscow Times.

По его словам, война в Украине завершится уже в текущем году. Вашингтон продолжит финансовую поддержку Киева, но сейчас необходимо немедленно остановить убийства, добавил Келлог. По его данным, потери Украины в войне против России в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятые.

«Трамп хочет это прекратить», — подчеркнул спецпредставитель, добавив, что Трамп не пренебрежет интересами Украины, поэтому «слабой сделки» не будет.

Спецпосланник Трампа пояснил, что переговоры о завершении войны в Украине для ускорения процесса ведутся по двум трекам — российскому и украинско-союзническому. По словам Келлога, он работает на американо-украинско-союзническом направлении, тогда как российский трек ведет спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

В декабре Келлог говорил, что Трамп сможет попытаться остановить войну до конца 2024 года. В начале февраля он сказал, что завершение войны в Украине отвечает интересам США и всего мира, выразив уверенность, что мирное урегулирование может быть достигнуто в ближайшие 100 дней.