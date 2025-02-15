Готовится встреча Трампа и Путина
20:29 271
Высокопоставленные представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможную встречу глав государств в конце этого месяца, сообщили источники Bloomberg.
На встрече лидеров планируется обсудить прекращение российской войны против Украины.
Детали встречи и список участников еще прорабатываются, но люди, проинформированные о планах, сообщили, что группа, скорее всего, будет состоять из советников по национальной безопасности.
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