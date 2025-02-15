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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Готовится встреча Трампа и Путина

20:29 271

Высокопоставленные представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможную встречу глав государств в конце этого месяца, сообщили источники Bloomberg.

На встрече лидеров планируется обсудить прекращение российской войны против Украины.

Детали встречи и список участников еще прорабатываются, но люди, проинформированные о планах, сообщили, что группа, скорее всего, будет состоять из советников по национальной безопасности.

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