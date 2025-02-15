Зеленский объяснил свой отказ подписать соглашение с США

Президент Украины отметил, что его подписи под соглашением в любом случае не будет стоять: «Соглашение подписывается на уровне министров, но я президент и буду иметь влияние на его содержание».

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в завершение Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию. Об этом передает «Европейская правда».

Зеленский признал, что сейчас его согласия на заключение такого соглашения нет, поскольку документ не достиг уровня готовности к подписанию: «Я не дал согласия на подписание соглашения, потому что оно еще не готово».

Описывая ожидания от документа, президент Зеленский пояснил, что в нем не может идти речь только о недрах – речь должна идти также о том, что выгодно для Украины, упомянув гарантии безопасности.

«Это об инвестициях. И можно думать о том, как можно распределять доходы, когда понятны гарантии безопасности. Пока я этого там не увидел», – пояснил он.