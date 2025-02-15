USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

В Ливане снова неспокойно: столкновения между армией и сторонниками «Хезболлы»

21:07 812

Сторонники движения «Хезболла» вновь перекрыли шоссе, ведущее в международный аэропорт Бейрута, из-за отказа ливанских властей принимать иранский самолет. Запрет на посадку самолета был выпущен по требованию Израиля.

Израильские СМИ передают, что демонстранты требуют от властей обеспечить бесперебойную работу аэропорта и запретить Израилю вмешиваться в его расписание.

Израильтяне утверждают, что пассажирский самолет из Ирана перевозил груз для «Хезболлы».

Днем ранее возле аэропорта демонстранты атаковали автомобиль Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). В результате нападения пострадал заместитель командующего UNIFIL непальский бригадный генерал Чок Бахадур Дхакал.

К наведению порядка возле аэропорта привлечена армия Ливана. Ливанское агентство «Аль-Марказия» сообщает о столкновениях между военными и сторонниками «Хезболлы». Военные используют гранаты со слезоточивым газом.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам на пресс-конференции заявил, что главным приоритетом является безопасность аэропорта Бейрута, и армия обязана остановить беспорядки. «Мы не пойдем на компромиссы в этом вопросе», - сказал он.

Топ-чиновники готовят встречу Трампа и Путина
Топ-чиновники готовят встречу Трампа и Путина обновлено 22:05
22:05 3014
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана обновлено 21:14
21:12 3200
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
20:23 2916
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
16:14 5843
Арабам тормоз, евреям Газу
Арабам тормоз, евреям Газу продолжение главной темы; все еще актуально
03:15 6675
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
19:05 2318
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
18:23 5259
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 2698
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 7370
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 10390
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 7356

ЭТО ВАЖНО

Топ-чиновники готовят встречу Трампа и Путина
Топ-чиновники готовят встречу Трампа и Путина обновлено 22:05
22:05 3014
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана обновлено 21:14
21:12 3200
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
20:23 2916
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
16:14 5843
Арабам тормоз, евреям Газу
Арабам тормоз, евреям Газу продолжение главной темы; все еще актуально
03:15 6675
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
19:05 2318
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
18:23 5259
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 2698
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 7370
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 10390
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 7356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться