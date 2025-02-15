В Ливане снова неспокойно: столкновения между армией и сторонниками «Хезболлы»
Сторонники движения «Хезболла» вновь перекрыли шоссе, ведущее в международный аэропорт Бейрута, из-за отказа ливанских властей принимать иранский самолет. Запрет на посадку самолета был выпущен по требованию Израиля.
Израильские СМИ передают, что демонстранты требуют от властей обеспечить бесперебойную работу аэропорта и запретить Израилю вмешиваться в его расписание.
Израильтяне утверждают, что пассажирский самолет из Ирана перевозил груз для «Хезболлы».
Днем ранее возле аэропорта демонстранты атаковали автомобиль Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). В результате нападения пострадал заместитель командующего UNIFIL непальский бригадный генерал Чок Бахадур Дхакал.
К наведению порядка возле аэропорта привлечена армия Ливана. Ливанское агентство «Аль-Марказия» сообщает о столкновениях между военными и сторонниками «Хезболлы». Военные используют гранаты со слезоточивым газом.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам на пресс-конференции заявил, что главным приоритетом является безопасность аэропорта Бейрута, и армия обязана остановить беспорядки. «Мы не пойдем на компромиссы в этом вопросе», - сказал он.