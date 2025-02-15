Условие «Большой семерки»

Новые санкции в отношении России будут зависеть от готовности Москвы к «добросовестным» мирным переговорам с Украиной.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7).

Главы внешнеполитических ведомств G7 договорились об этом в субботу на полях Мюнхенской конференции. Они намерены продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности, чтобы «война не началась снова», пишет Reuters.

Также в заявлении сказано, что государства G7 продолжают «непоколебимую поддержку» Украины в защите ее «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

В G7 входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.