USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Условие «Большой семерки»

21:33 1549

Новые санкции в отношении России будут зависеть от готовности Москвы к «добросовестным» мирным переговорам с Украиной.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7).

Главы внешнеполитических ведомств G7 договорились об этом в субботу на полях Мюнхенской конференции. Они намерены продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности, чтобы «война не началась снова», пишет Reuters.

Также в заявлении сказано, что государства G7 продолжают «непоколебимую поддержку» Украины в защите ее «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

В G7 входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.

Топ-чиновники готовят встречу Трампа и Путина
Топ-чиновники готовят встречу Трампа и Путина обновлено 22:05
22:05 3015
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана обновлено 21:14
21:12 3200
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
20:23 2917
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
16:14 5844
Арабам тормоз, евреям Газу
Арабам тормоз, евреям Газу продолжение главной темы; все еще актуально
03:15 6675
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
19:05 2318
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
18:23 5259
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 2698
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 7370
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 10390
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 7356

ЭТО ВАЖНО

Топ-чиновники готовят встречу Трампа и Путина
Топ-чиновники готовят встречу Трампа и Путина обновлено 22:05
22:05 3015
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана
Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде - чемпионы Азербайджана обновлено 21:14
21:12 3200
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
«Беру 180 дней»: Келлог дал публичное обещание
20:23 2917
«Хезболла» переходит в наступление
«Хезболла» переходит в наступление наш комментарий
16:14 5844
Арабам тормоз, евреям Газу
Арабам тормоз, евреям Газу продолжение главной темы; все еще актуально
03:15 6675
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
Азербайджан завоевал первое золото на «Большом шлеме» в Баку
19:05 2318
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
Американцы предложили Лукашенко «крупную сделку»
18:23 5259
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
Келлог: За столом переговоров будут украинцы и россияне, американцы как посредники, без Европы
18:05 2698
Ди Вэнс… Больше Путина
Ди Вэнс… Больше Путина наша корреспонденция
14:05 7370
Король сдается Трампу
Король сдается Трампу горячая тема; все еще актуально
02:41 10390
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
Жительница Николаева подорвала себя вместе с военными
15:48 7356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться