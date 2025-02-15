Байрамов и Пашинян встретились с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

На встрече состоялся обмен мнениями об основных направлениях повестки дня двустороннего сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ, вызовах, с которыми в настоящее время сталкивается эта организация, вопросах региональной и международной безопасности, текущей ситуации в регионе, а также азербайджано-армянском мирном процессе.

Джейхун Байрамов проинформировал генсека ООН о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период.