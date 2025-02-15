Байрамов и Пашинян встретились с генсеком ОБСЕ
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.
На встрече состоялся обмен мнениями об основных направлениях повестки дня двустороннего сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ, вызовах, с которыми в настоящее время сталкивается эта организация, вопросах региональной и международной безопасности, текущей ситуации в регионе, а также азербайджано-армянском мирном процессе.
Джейхун Байрамов проинформировал генсека ООН о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период.
С генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу встретился и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом глава армянского правительства написал в соцсети Х.
Пашинян отметил, что в рамках встречи обсуждались партнерство Армения - ОБСЕ и вопросы региональной безопасности. Также состоялся обмен мнениями о мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.