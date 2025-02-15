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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

«Чтобы понял, что происходит в Украине»: Зеленский зовет Келлога на фронт

21:54 1044

Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпредставителю США по вопросам Украины генералу Киту Келлогу поехать с ним на фронт, чтобы он сам увидел, что там происходит.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции в завершение Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Европейская правда».

Спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог

Зеленский пояснил, что его главная задача в диалоге с США – сделать так, чтобы США поняли, что происходит в Украине. «Американской стороне надо понять реалии, самим понять, увидеть», – заявил он. Именно эти ожидания связаны с визитом Келлога в Украину на следующей неделе.

«Я сказал Келлогу – я поеду на фронт с ним, если он будет готов», – заявил Зеленский.

«Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского... Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это», – заявил Зеленский, выразив ожидание, что тогда станут понятнее возможные шаги США.

«И после этого я готов проговорить эти шаги с президентом Трампом», – добавил президент Украины.

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